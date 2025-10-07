O que é o 'CPF dos imóveis' e por que ele pode aumentar o IPTU

Previsto na Reforma Tributária, o CIB (Cadastro Imobiliário Brasileiro), apelidado de "CPF dos imóveis", tem levantado dúvidas acerca do seu impacto sobre o valor do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana).

O que aconteceu

Reforma tributária brasileira altera forma de cobrança de impostos sobre imóveis a partir de 2026. As principais mudanças previstas nesse caso, segundo o Governo Federal, não estão na fórmula de cálculo do IPTU, mas na digitalização e integração em um único sistema de informações sobre propriedades, hoje espalhados em bancos de dados de cartórios, prefeituras e da Receita Federal.

Mudança na dinâmica de processamento de informações sobre imóveis tem gerado receio em proprietários. No início do mês, o Comprova identificou publicações nas redes sociais que revelam dúvidas e desinformação sobre as mudanças. Para esclarecer o que deve mudar e se o valor do imposto pode aumentar, o projeto consultou o advogado tributarista Bruno Gonçalves e informações da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo e da Receita Federal.