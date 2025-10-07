Construtoras influenciam reuniões de condomínio para burlar veto a Airbnb

Anúncio de studio no Nex One Vila Madalena no Airbnb Imagem: Reprodução/Airbnb

Outro prédio deu prazo para investidor parar de alugar para Airbnb. No Nex One Vila Madalena, da One Innovation, o Airbnb teve vaivéns: já foi vetado, liberado e agora passa por uma fase de "transição", relata o morador Guilherme Nunho. "A assembleia decidiu que os anúncios [dos apartamentos] devem ser finalizados neste mês. Novas reservas não serão aceitas", diz.

"Manipular assembleias é muito questionável", diz Nabil Bonduki (PT). O vereador vai propor um projeto de lei para reforçar a fiscalização dos condomínios com unidades HIS, com um "cadastro social" para que o público-alvo da política habitacional consiga preferência de compra. "Criaria uma via exclusiva de acesso e um controle melhor do que só a renda, como acontece hoje", diz.

O UOL apurou que há outros casos de irregularidades. No Today Augusta, construído pela Canopus, no centro, a funcionária pública Luci Goulart diz que cerca de 30 das 152 unidades são utilizadas como "short stay" e Airbnb. "Comprei imóvel num condomínio residencial e vivo em um apart-hotel", afirma. Ela diz que o caso foi levado ao MP-SP (Ministério Público de São Paulo) em 2023.

Inquérito foi arquivado pois já havia uma ação civil pública sobre o assunto. Segundo Goulart, moradores então abriram uma ação para barrar o Airbnb, em abril, na 13ª Vara Cível do Foro Central do Tribunal de Justiça de São Paulo. O juiz decidiu a favor, mas a liminar foi suspensa em julho, após recurso impetrado pelo condomínio. Os aluguéis voltaram a acontecer e hoje o caso espera decisão definitiva.