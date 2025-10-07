'Copan de BH': Ex-síndica falta a audiência e Justiça exige exame médico

Manoel foi interrogado nesta tarde. Além dele, três testemunhas de defesa e cinco de acusação foram ouvidas na audiência. Lourenço deu cinco dias para apresentação das alegações finais pela defesa dos réus.

Defesa da dupla diz confiar no judiciário e acreditar na absolvição dos clientes. Ao UOL, Assrauy, que também representa Manoel, ainda afirmou que o desmembramento do processo é necessário em razão das "diferenças e peculiaridades entre os acusados".

Relatório médico

No início do mês, a justiça negou o pedido da defesa de Maria para remarcar a audiência devido à suposta internação da ré. Em decisão de 3 de outubro, o juiz Bruno Silva Ribeiro disse haver informações desencontradas sobre o quadro de saúde de Maria. Ribeiro destacou que, mesmo com relatório médico adicionado pela defesa no processo, não era possível afirmar que ela estava internada. Na ocasião, o magistrado indicou ser necessária a investigação do quadro de saúde da ex-síndica.

Relatório médico de Maria indicou que ela estaria com um quadro de transtorno neurocognitivo. Segundo o diagnóstico, a condição seria causada por "demência associada à doença de Alzheimer, com graves comprometimentos cognitivos" da paciente. Também foi apontado no documento médico que a mulher sofreria com transtorno decorrente do uso de álcool.

Processo judicial

Maria e Manoel são réus em um processo por possível omissão na conservação do Edifício JK, tombado em 2022. Na denúncia, realizada em 2024, o Ministério Público de Minas Gerais apontou que a falta de ação da dupla causou danos ao patrimônio e indicou a ausência de documentos como o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) do prédio. Por isso, o órgão solicitou ao judiciário o afastamento da dupla dos seus respectivos cargos e a nomeação de um administrador judicial por 120 dias.