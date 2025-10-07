Faraó dos Bitcoins é condenado a 19 anos por organização criminosa

Condenação ocorreu no processo que resultou da operação Novo Egito. Ela foi conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público do Rio, em dezembro de 2022.

"Glaidson é o narrador e protagonista de seus próprios crimes", escreveu o juiz. Lacerda também afirmou que a organização criminosa "foi estruturada com o propósito específico de cometer crimes violentos, além de delitos de corrupção e ameaças".

Faraó dos Bitcoins já estava preso. Atualmente ele está no Complexo Penitenciário de Gericinó, no presídio de segurança máxima de Bangu 1. Ele deverá ser transferido para uma unidade prisional federal.

Relembre o caso

Glaidson Acácio dos Santos foi preso em 2021 em uma operação da Polícia Federal suspeito de operar um esquema ilegal de pirâmides financeiras. Por meio da empresa GAS Consultoria e Tecnologia, aberta em 2015, ele prometia lucros de 10% ao mês para quem investisse em criptomoedas.

Empresas registradas em "Novo Egito". Além da GAS, Glaidson tinha três outras empresas em seu nome. Duas das empresas estavam registradas em Cabo Frio. A região ficou conhecida como "Novo Egito" por causa do alto número de esquemas de pirâmide.