Jovem é presa por ameaçar de morte e planejar sequestro de professora no PR

Suspeita primeiro criou perfis falsos com o intuito de difamar a docente. Segundo a investigação, a aluna também divulgou dados pessoais, fotos e imagens do carro usado pela vítima, além do endereço residencial dela.

Jovem passou a fazer ameaças de morte contra a professora e familiares dela, incluindo a filha de 16 anos da vítima. Em várias ocasiões, a suspeita passava repetidas vezes de motocicleta em frente à casa da docente, em atos de intimidação.

Polícia também afirma que a suspeita chegou a arquitetar um plano de sequestro da professora. "A autora confessou ser a responsável por todas as ações, nas quais, de forma ainda mais grave, revelou ter um plano para sequestrá-la", disse o delegado Fernando Vieira.

Antes de ser presa, a jovem foi advertida pela polícia sobre a gravidade dos fatos, mas continuou. "Mesmo após comparecer à delegacia e ser expressamente orientada sobre a necessidade de cessar as condutas, a jovem intensificou a perseguição, voltou a enviar ameaças por perfis falsos, afirmando que 'o dia estava próximo' e que 'algo muito grave iria acontecer'".

Jovem foi presa preventivamente e poderá responder por cinco crimes: perseguição qualificada, ameaça, calúnia, difamação e coação no curso do processo.

Nome da suspeita não foi divulgado, por isso não foi possível localizar sua defesa. A polícia também não informou o nome da escola, nem da professora, para preservar a identidade da vítima.