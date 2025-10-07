Justiça manda prender médico condenado por deformar 9 pacientes em GO e DF

Defesa do médico recorreu da decisão e ele aguardava em liberdade. Na semana passada, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) indeferiu o pedido da defesa para que Wesley cumpra a pena no regime aberto e determinou que ele vá para a cadeia, ou seja, que cumpra sentença no regime fechado.

Médico usou PMMA (polimetilmetacrilato) nos procedimentos, embora o produto não seja recomendado. Além disso, Wesley também não tinha autorização para realizar esse tipo de procedimento considerado invasivo. Por esse motivo, o Cremego (Conselho Regional de Medicina de Goiás) cassou o registro profissional dele.

Uso do PMMA só é permitido em casos específicos. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recomenda que o produto seja aplicado apenas em casos de deformidades corporais provocadas por doenças graves e deve ser aplicado por profissional de saúde com habilitação para o manuseio do polimetilmetacrilato, o que não era o caso de Murakami.

O UOL entrou em contato com a defesa de Wesley, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Wesley foi condenado por lesão corporal grave contra nove pacientes. As vítimas são oito mulheres e um homem que realizaram intervenções estéticas com o médico nos anos de 2013, 2017 e 2018.