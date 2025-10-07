Crise do Metanol: Polícia de SP trabalha com duas linhas de investigação

Locais interditados apresentaram irregularidades no processo de compra das bebidas, segundo o governador Tarcísio de Freitas. As bebidas comercializadas nos locais tinham problemas com a comprovação de origem no momento da análise de nota fiscal. Veja a lista completa aqui.

Suspensão foi feita de forma cautelar. Apesar disso, se as empresas não conseguirem comprovar a origem dos produtos, podem perder definitivamente a inscrição estadual. Segundo o governo, a suspensão preventiva da inscrição estadual de seis distribuidoras e dois bares foi pedida.

A gente tem trabalhado com o cruzamento de notas fiscais. A gente parte do final da cadeia, lá do bar de onde partiu a contaminação, cruza a nota fiscal para ver a origem da bebida, qual foi o distribuidor que vendeu, A gente bate no distribuidor, faz a fiscalização. Esses foram os estabelecimentos que foram fechados, onde a gente viu problemas.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

Brasil tem 17 casos de intoxicação confirmados

Ministério da Saúde confirmou ontem 17 casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas em todo o país. A pasta investiga outros 200 casos suspeitos de intoxicação. Os dados foram enviados pelos estados e compilados pelo CIEVS (Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional).

Dos casos confirmados, 15 foram registrados em São Paulo e os outros dois no Paraná. Entre casos suspeitos, a maior concentração também é em São Paulo, com 164 registros em análise.