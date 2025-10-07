Homens armados, pouca comida: empresa de Miss é punida por trabalho escravo

A empresa da ex-Miss se apresenta nas redes como especializada em desmatamento e venda de lenha. As postagens divulgadas no Facebook de Taiany oferecem lenha nativa de "alta qualidade", destacam serviços de desmatamento, enleiramento (empilhagem), aração e gradagem (desfazer torrões de terra) e até convocam caminhões para transporte da madeira, com contatos que coincidem com os dados oficiais da firma.

Taiany em dois momentos: como Miss Mato Grosso 2016 e em atividade no campo Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Condições degradantes

Operação mobilizou quatro órgãos federais e estaduais em Nova Maringá (MT). A ação, realizada em 15 de setembro, envolveu o MPT-MT (Ministério Público do Trabalho do Mato Grosso), o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), a Polícia Federal e a Defensoria Pública da União. A fiscalização ocorreu na Fazenda Eliane Raquel e Quinhão, a cerca de 400 km de Cuiabá, onde foi resgatado um adolescente de 17 anos entre os 20 trabalhadores submetidos a condições degradantes.

Na fazenda, os alojamentos eram improvisados, sem higiene e em condições de risco. Treze trabalhadores dividiam colchões velhos sobre tábuas e toras, em barracos de lona e madeira, enquanto outros dormiam em redes ao lado de tambores de óleo e combustível, sem ventilação.

Água para consumo era imprópria e a comida, escassa. Os trabalhadores se banhavam em córrego com água turva e faziam necessidades no mato. A alimentação era precária, com relatos de que sobreviveram de açaí e caça de animais silvestres.