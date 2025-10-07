Mortes, 10 bares fechados e origem incerta: o que se sabe do caso metanol

Polícia Federal não descarta nenhuma hipótese sobre origem da contaminação. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, declarou que a investigação dirá se a crise do metanol tem conexões com o crime organizado. Segundo a PF, ainda não se sabe se as bebidas podem ter vindo de adulteração importada.

A Polícia Técnico-Científica de São Paulo confirmou a presença de metanol em bebidas de duas distribuidoras do estado. O próximo passo da investigação é descobrir se foram dessas duas distribuidoras que saíram as bebidas que causaram as mortes registradas no estado.

Polícia de São Paulo prendeu 20 suspeitos de envolvimento na manipulação de bebidas no estado nos últimos dias. Entre as prisões, está a do principal fornecedor de produtos falsificados de São Paulo. Segundo o governo, foram 60 operações realizadas até esta segunda-feira (6).

No entanto, até agora não se sabe a origem do metanol.

Governo de São Paulo descartou envolvimento do PCC

Tarcísio de Freitas ressaltou, no entanto, que até agora não há relação entre os investigados com facções criminosas. "Estamos prendendo os suspeitos para fazer a qualificação, ver outros crimes que eles podem ter cometido. As pessoas presas não têm relação entre si", disse o governador de São Paulo.