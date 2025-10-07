Criminosos vestidos de policiais invadem prédio na zona oeste de São Paulo

Um grupo de quatro criminosos entrou em um prédio comercial na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, e fez três pessoas reféns.

O que aconteceu

Suspeitos vestidos de policiais entraram no prédio e anunciaram assalto, segundo informações preliminares. A invasão aconteceu na manhã de hoje em um edifício comercial em frente ao Fórum Trabalhista Ruy Barbosa.

Criminosos armados fizeram três pessoas reféns. Durante a ação, os envolvidos obrigaram funcionários de uma empresa a realizar transferências financeiras de alto valor via Pix. Pertences pessoais das vítimas também foram levados.