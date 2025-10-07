Venda de ruas em SP: Prefeitura de SP sanciona lei que permitirá leilão

Como venda de vias urbanas pode impactar população?

Venda de ruas desperta dúvidas sobre legalidade. Embora pareça estranho imaginar a compra de uma via urbana, especialistas explicam que a lei permite essa operação em casos específicos, desde que sejam cumpridos requisitos legais e respeitada a função social do espaço.

Venda ou concessão de áreas pode violar Constituição e função social. A alienação de uma rua pública pode contrariar a função social da propriedade e o uso comum do povo, caso ocorra sem estudos técnicos e participação efetiva da população. Em termos jurídicos, está implícito o art. 5º, XXIII da Constituição Federal, que determina que "a propriedade atenderá a sua função social". "A Administração pública deve justificar o motivo da desafetação e demonstrar que não há mais interesse público no uso como via", explicou ao UOL Rodrigo Costamilan, advogado especializado em direito imobiliário.

Ruas não servem apenas para carros, avalia urbanista. Para Viviane Sá, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unisantos, as ruas são espaços de circulação de pedestres, pessoas com deficiência, idosos e crianças, além de desempenharem funções de lazer e encontro. "Privatizá-las significa a restrição de acesso público, impedindo que os cidadãos ocupem os espaços de maneira democrática", disse em entrevista ao UOL em julho.

"Venda pura e simples é juridicamente difícil", avaliou especialista em gestão pública. "Posso começar dizendo que a praça, assim como a rua, é do povo, como o céu é do condor", afirma Valter Caldana, coordenador do Laboratório de Políticas Públicas (LPP) da FAU-USP. Ele lembra que o Código Civil (art. 99) dificulta a alienação de bens de uso comum.

Nem toda rua pode ser vendida. Casos como o da venda da travessa nos Jardins se restringem a vias que foram desviadas, substituídas ou incorporadas em projetos de reurbanização. Vender uma rua ativa exigiria alteração do plano diretor, algo complexo e de difícil aprovação, segundo Costamilan. "O plano diretor ou a lei orgânica de muitos municípios exigem estudos técnicos e audiências públicas para aprovação", acrescenta o advogado.