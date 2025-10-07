União pagará R$ 100 mil a ex-mulher de petista morto por bolsonarista no PR

Uma decisão da 2ª Vara Federal de Foz do Iguaçu (PR) determinou que a União pague indenização de R$ 100 mil a Alexandra Arruda, ex-mulher do petista Marcelo Arruda — morto pelo bolsonarista e, na época, policial penal Jorge Guaranho durante uma festa, em 10 de julho de 2022.

O que aconteceu

Alexandra e Arruda foram casados por mais de 25 anos. O casal teve dois filhos e não estava mais junto no momento do crime, embora nunca tenha se separado formalmente. Ambos mantinham "vínculos afetivos e financeiros".

Indenização "não apaga o que aconteceu, mas é o reconhecimento por tudo que vivemos", diz Alexandra. "A palavra que resume é gratidão", afirmou ela em nota à imprensa. A decisão é passível de recurso tanto pela beneficiada (que pode tentar aumentar o valor) quanto pela União (que pode recorrer para não pagar).