São Paulo tem alerta amarelo para chuvas e risco de deslizamento no litoral

Uma frente fria que se aproximou de São Paulo deixou parte do estado sob alerta amarelo de perigo potencial para chuvas até a manhã de amanhã.

O que aconteceu

Alerta vale para a região leste do estado, incluindo todo o litoral e a capital. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há risco de acumulado de 50 milímetros de chuva e ventos de até 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos é baixo, informou o Inmet. O alerta é válido até a manhã de amanhã.

Litoral paulista tem risco de deslizamentos de terra, segundo a Defesa Civil. O órgão estadual informou que a região, que já está com solo úmido, deve ter chuvas persistentes ao longo do dia.