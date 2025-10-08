Cozinha aberta, estilo rústico e Michelin: como é o restaurante de Fogaça

Antes e depois do Jamile após o desabamento Imagem: Reprodução/Instagram

Vizinhança é cercada de restaurantes. No entrono do Jamile funcionam uma churrascaria, uma padaria e cantinas.

O Jamile foi indicado pelo Michelin 2025. O guia é um dos mais prestigiados do mundo. Desde a abertura, o restaurante tornou-se um dos endereços mais disputados da Bela Vista. Restaurante tem mais de 140 mil seguidores no Instagram.

O cardápio une tradição e sofisticação. Entre os pratos mais pedidos estão o cupim do sal com mandioca amarela e farofa de banana. Entre as sobremesas, o destaque é o brigadeiro de uísque com sorvete de baunilha e crocante de castanha de caju.

Casa também recebe eventos na cobertura. Restaurante aluga um terraço e jardins para casamentos, aniversários e festas privadas.

Em nota, Fogaça afirmou que "lamenta profundamente o acidente". O chef "manifesta sua solidariedade integral às vítimas e a seus familiares, reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária", afirmou o posicionamento.