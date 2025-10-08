'Cheguei e teto já tinha caído', diz prestador que escapou de acidente

Um homem que se apresentou como prestador de serviço do restaurante Jamile, cujo teto desabou na tarde de hoje em São Paulo, afirmou que chegou ao local minutos após o ocorrido.
O que aconteceu
Wallace Palmeiras afirmou que trabalha com a manutenção do local, fazendo serviços periódicos. Segundo ele, todas as pessoas que estavam dentro do restaurante no momento do desabamento eram funcionários.
Caiu antes de eu chegar, uns dez minutos antes. Ainda bem, né? Porque se cai 121h0, 12h20, na hora que tem muita gente.
Wallace Palmeiras, ao UOL
Uma pessoa que estava sob os escombros morreu por volta de 15h. A vítima é uma mulher que teve parada cardiorrespiratória, segundo o Corpo de Bombeiros.
Quando cheguei aqui fiquei preocupado, porque o teto é de ferro, tijolo e ferro. E as paredes são todas de vidro, então você já imagina.
Wallace Palmeiras, ao UOL
Entenda o caso
O teto do restaurante Jamile, no bairro da Bela Vista, centro de São Paulo, desabou na tarde de hoje. Cardápio do restaurante é assinado pelo chef Henrique Fogaça.
Suspeita inicial dos Bombeiros era de que uma explosão de gás tivesse causado o desabamento, o que foi desmentido em seguida. "Inicialmente foi informado que havia ocorrido uma explosão ambiental, porém, a partir de relatos de pessoas que estavam no local, segundo eles, a estrutura somente desabou", afirmou a tenente Olívia Perrone
Cinco pessoas ficaram feridas e uma morreu. Duas das vítimas passaram mais de duas horas sob os escombros. Não há confirmação oficial se eram funcionários ou clientes do restaurante.
Em nota, Fogaça afirmou que "lamenta profundamente o acidente". "Fogaça manifesta sua solidariedade integral às vítimas e a seus familiares, reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária", afirmou o posicionamento
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.