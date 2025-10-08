'Cheguei e teto já tinha caído', diz prestador que escapou de acidente

Uma pessoa que estava sob os escombros morreu por volta de 15h. A vítima é uma mulher que teve parada cardiorrespiratória, segundo o Corpo de Bombeiros.

Quando cheguei aqui fiquei preocupado, porque o teto é de ferro, tijolo e ferro. E as paredes são todas de vidro, então você já imagina.

Wallace Palmeiras, ao UOL

Entenda o caso

O teto do restaurante Jamile, no bairro da Bela Vista, centro de São Paulo, desabou na tarde de hoje. Cardápio do restaurante é assinado pelo chef Henrique Fogaça.

Suspeita inicial dos Bombeiros era de que uma explosão de gás tivesse causado o desabamento, o que foi desmentido em seguida. "Inicialmente foi informado que havia ocorrido uma explosão ambiental, porém, a partir de relatos de pessoas que estavam no local, segundo eles, a estrutura somente desabou", afirmou a tenente Olívia Perrone

Cinco pessoas ficaram feridas e uma morreu. Duas das vítimas passaram mais de duas horas sob os escombros. Não há confirmação oficial se eram funcionários ou clientes do restaurante.