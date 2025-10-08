O que o governo disse sobre a volta do horário de verão em 2025

Retorno só em caso de necessidade. Silveira tem reiterado que o horário de verão só seria retomado em caso de necessidade comprovada — por exemplo, se o sistema interligado nacional, durante o período seco, exigisse a medida para aliviar a demanda em horários de pico.

Reservatórios seguem em boas condições. De acordo com o CMSE (Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico), as condições dos reservatórios permanecem favoráveis. O colegiado classificou o cenário atual como de "normalidade" e afirmou que a situação é melhor do que a do ano passado, marcado por uma seca histórica.

Demanda cresce no período seco. Nessa época, a menor geração hidrelétrica e o aumento do uso de aparelhos de refrigeração elevam o consumo de energia. Assim, a demanda cresce justamente quando a oferta está mais limitada — o que, em outros anos, motivou discussões sobre o retorno do horário de verão.

Medidas alternativas já foram adotadas. O tema foi amplamente debatido em 2024, mas acabou descartado porque o governo adotou outras ações para garantir a confiabilidade do sistema elétrico. Segundo o CMSE, esse mesmo argumento se mantém neste ano.

Usinas podem ter operação ajustada. O comitê também destacou que poderão ser adotadas medidas para maximizar a produção das usinas hidrelétricas de Itaipu e do São Francisco. Entre as alternativas, está a redução das defluências das hidrelétricas de Jupiá e Porto Primavera, para preservar os reservatórios da bacia do rio Paraná.

Medida não ocorre desde 2019

Em 2019, Jair Bolsonaro assinou um decreto que acabou com o horário de verão. A medida, que adianta relógios em uma hora, era adotada anualmente em regiões do Brasil para diminuir o consumo de luz. O horário de verão foi adotado pela primeira vez em 1931 e adotado em caráter permanente a partir de 2008.