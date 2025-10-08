Golpe do milho: como era esquema que deu prejuízo de R$ 120 milhões ao agro

Enganados, os corretores iam atrás de potenciais compradores, sem saber do golpe. Após uma primeira intermediação, os supostos produtores rurais estabeleciam negociação direta com os clientes.

Por fim, os golpistas fechavam a venda e as vítimas realizavam as transferências bancárias. Um dos lesados, morador de Rio Verde (GO), chegou a pagar R$ 270 mil pela falsa compra. Outras 10 vítimas da mesma cidade também caíram no golpe, que rendeu mais de R$ 1 milhão aos criminosos.

Em cinco anos, os integrantes movimentaram mais de R$ 120 milhões. O delegado Matheus Dutra afirmou que os valores eram incompatíveis com a renda declarada de cada um deles.

Mais de 41 pessoas estariam diretamente envolvidas no esquema, divididas na engenharia social e na operação financeira. Contra elas, foram cumpridos mandados de prisão temporária. Do total, 27 já foram presas. A operação foi batizada de Agrofraude. A polícia também realizou 46 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias.

Elas poderão responder por estelionato qualificado pela fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiros. Os criminosos estavam espalhados por nove estados: Cuiabá (MT); Várzea Grande (MT); Brasília (DF); Paraguaçu Paulista (SP); Cascavel (PR); Joinvile (SC); Portão (RS); Manaus (AM); Rio Branco (AC) e São Gonçalo do Piauí (PI).