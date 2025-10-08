Crianças trocadas em hospital são devolvidas aos pais biológicos em Goiás

Processo das famílias contra o hospital continua em andamento. Segundo Watanabe, ainda falta a audiência de instrução e julgamento para definição das provas. Depois, haverá o prazo para as alegações finais e, por fim, a sentença. "Todas as medidas estão sendo tomadas de forma ética e técnica, com foco na proteção da criança, no esclarecimento dos fatos e no respeito ao sigilo", diz a defesa.

Entenda o caso

Os meninos que nasceram no dia 15 de outubro de 2021, foram trocados no Hospital da Mulher de Inhumas, em Goiás. As famílias se conheceram na maternidade, mas a descoberta sobre a troca só aconteceu em outubro de 2024, quando as crianças já tinham completado três anos.

Famílias planejam criar as crianças como irmãos. Guilherme e Isamara pensam em se mudar para perto da casa de Yasmin para que os meninos possam ter maior convivência, afirmou o casal, à época, ao programa Encontro, da TV Globo.

Teste de DNA em uma das crianças foi o que iniciou a desconfiança. O ex-marido de Yasmin da Silva pediu o exame após a separação. Mãe, pai e bebê fizeram o exame e o resultado mostrou que nenhum dos três tinha laços sanguíneos. Após o resultado, o casal procurou a família que conheceu na maternidade, que também fez o teste com o próprio filho. O exame do segundo casal também deu negativo.

Hospital não se manifesta. Contatado pelo UOL em dezembro do ano passado, o Hospital da Mulher de Inhumas disse por meio de sua assessoria jurídica que não falaria sobre o assunto por ser um caso que envolve crianças.