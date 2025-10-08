Perícia em SP: Metanol foi adicionado em bebidas falsas, não foi natural

Desde 29 de setembro, 16 mil garrafas foram apreendidas pela Polícia Civil de São Paulo, epicentro das contaminações. Uma das hipóteses da polícia é de que o metanol tenha sido usado para lavar embalagens de bebidas falsificadas e outra é de que ele tenha sido usado para ampliar o volume das bebidas.

Brasil tem 17 casos de intoxicação confirmados

Ministério da Saúde confirmou ontem 17 casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas em todo o país. A pasta investiga outros 200 casos suspeitos de intoxicação. Os dados foram enviados pelos estados e compilados pelo CIEVS (Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional).

Dos casos confirmados, 15 foram registrados em São Paulo e os outros dois no Paraná. Entre casos suspeitos, a maior concentração também é em São Paulo, com 164 registros em análise.

Os outros estados com casos suspeitos são:Acre (1), Ceará (3), Espírito Santo (1), Goiás (3), Minas Gerais (1), Mato Grosso do Sul (5), Paraíba (1), Pernambuco (10), Piauí (3), Rio de Janeiro (1), Rondônia (1) e Rio Grande do Sul (2). A Bahia, o Distrito Federal e o Espírito Santo tiveram casos suspeitos, mas foram descartados.

Ministério da Saúde confirmou dois óbitos até o momento, todos em São Paulo. A pasta também investiga outras 12 mortes por suspeita de intoxicação por metanol, sendo em São Paulo (6), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Ceará (1).