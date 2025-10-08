MP denuncia 3 PMs por morte de estudante baleada pelas costas na Bahia

O Ministério Público da Bahia denunciou hoje três policiais militares envolvidos na morte da estudante Ana Luisa dos Santos de Jesus, 19, que foi baleada durante uma operação no bairro da Engomadeira, em Salvador, em abril.

O que aconteceu

Militares foram denunciados pelo crime de homicídio. Na denúncia, a promotoria pediu que sejam reconhecidos os agravantes de motivo torpe, meios que impossibilitaram defesa da vítima e emprego de meio que resultou em perigo comum porque os policiais atiraram em uma rua pública.

Promotoria também pediu a prisão preventiva dos três agentes denunciados. O caso foi remetido ao Tribunal de Justiça da Bahia, que decidirá se acolhe ou não a denúncia do MP. O UOL entrou em contato com o TJ-BA, mas não obteve retorno.