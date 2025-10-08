Ela viveu cena da novela na vida real: 'Fui estuprada e ninguém me acolheu'

"A vítima tem direito garantido pela Lei do Minuto Seguinte a atendimento imediato e integral no SUS, sem a exigência de boletim de ocorrência prévio. No hospital são coletados vestígios para exame pericial, oferecida profilaxia contra doenças sexualmente transmissíveis, contracepção de emergência e acompanhamento psicológico. Só depois desse atendimento médico é que a vítima deve decidir se vai registrar a ocorrência na delegacia", explica Amanda.

A especialista destaca que a palavra da vítima, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), já é uma prova, mas o ideal é preservar vestígios.

Não tomar banho, nem trocar ou lavar as roupas, e ir direto ao hospital. Mesmo na ausência de vestígios físicos, há outras formas de prova, como prontuário médico, ou exame de corpo de delito, mensagens e ligações, relatos feitos a familiares ou amigos logo após o fato, testemunhas indiretas, registros de deslocamento, laudos psicológicos e eventuais confissões ou indícios comportamentais do agressor. Não existe obrigação legal de a vítima guardar roupas ou objetos, isso ajuda, mas a ausência desses itens não inviabiliza a investigação.

Amanda Mesquita, advogada especialista em violência contra a mulher

No Brasil, os crimes de violência sexual têm penas severas. O estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal, é punido com reclusão de 6 a 10 anos, podendo chegar a 12 anos se houver lesão grave e até 30 anos se resultar em morte.

"Depois do não, tudo é estupro. Isso vale dentro e fora do casamento, entre pessoas que namoram, convivem ou são casadas. O consentimento precisa ser livre, expresso e contínuo. Se não há vontade da vítima, a relação forçada é crime, independentemente do vínculo que exista entre as partes", finaliza a especialista.

