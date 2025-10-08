PF prende 47 e resgata vítimas em operação contra abuso sexual de crianças

São 617 agentes federais e 273 policiais civis envolvidos na operação. Entre os estados estão Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espirito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Em 2025, foram cumpridos 1.630 mandados de prisão de foragidos por crimes sexuais. A Operação Proteção Integral III é a continuação de outras ações deflagradas em março e maio deste ano.

A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes, conversando abertamente sobre riscos e ensinando como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais. A prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes.

Polícia Federal, em nota

Conteúdo com cenas de abuso

Durante apreensões, a polícia encontrou imagens de conteúdos contendo cenas de abuso sexual infantil no Rio de Janeiro. Um homem de 42 anos acabou preso em Angra dos Reis e outro de 22 anos na capital por armazenar os conteúdos.

Ao todo, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos no estado fluminense. A operação segue em andamento.