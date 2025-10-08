200 policiais, 100 viaturas: SP tem megaoperação contra o tráfico hoje

A Polícia Civil de São Paulo realiza na manhã de hoje uma megaoperação contra o tráfico de drogas e o crime organizado.

O que aconteceu

Estão sendo cumpridos 60 mandados. Desses, 15 são de prisão e 45 de busca e apreensão. Eles estão sendo cumpridos na capital e em cidades da região metropolitana, informou a polícia, em nota.

Ação policial mobiliza mais de 100 viaturas e 200 policiais civis.