Porsche com R$ 450 mil em dívidas é incendiado no PR; dono é investigado

O Porsche Carrera incendiado no último domingo na zona rural da Lapa (PR), a 70 quilômetros de Curitiba, tinha cerca de R$ 450 mil em dívidas, segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual). O dono do carro é suspeito de queimar o próprio veículo e reportar roubo.

O que aconteceu

Proprietário do carro foi socorrido por moradores da região perto do veículo em chamas. O homem foi levado ao posto rodoviário da cidade, onde afirmou ter sido vítima de um sequestro relâmpago.

Assaltantes com arma calibre 12 e pistola teriam se aproximado numa Hilux branca e o abordado. O dono do Porsche relatou ter sido colocado no banco de trás do carro e levado da PR-427, onde dirigia quando foi surpreendido, para uma estrada rural.