Quem é Henrique Fogaça, chef de restaurante na Bela Vista onde teto desabou

É chef do Jamile, considerado um restaurante moderno e contemporâneo. Também é proprietário do Sal Gastronomia, que conta com duas unidades na capital paulista. Uma localizada na Bela Cintra, e a segunda localizada no Shopping Cidade Jardim, no Morumbi.

Ela também é dono do Cão Véio. Fundado em 2013, o local se consagrou oferecendo uma pegada hardcore, decoração canina, petiscos e cervejas artesanais, conforme descreve o site do chef. O gastropub conta com cinco unidades localizadas nos bairros da Vila Mariana, Vila Madalena e Tatuapé em São Paulo, e nas cidades de Curitiba e Alphaville.

Fogaça também tem uma carreira musical. O chef é vocalista e compositor da banda de hardcore Oitão. O grupo, formado em São Paulo em 2008, já chegou a se apresentar no festival Rock in Rio.

Fogaça lamentou o acidente

O chef lamentou profundamente o acidente. Em nota, ele afirmou que não estava no local e manifesta sua solidariedade às vítimas e a seus familiares, "reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária".

Fogaça está fora do país. Ele disse que mantém contato constante com os responsáveis pelo restaurante e acompanha de perto o desenrolar da situação, apoiando a apuração rigorosa das causas do ocorrido, em colaboração com as autoridades competentes.