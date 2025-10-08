Gari da madrugada é indiciado por estupro e feminicídio em Goiás

Como o homem agia

Rildo usava roupas de gari para circular pelas ruas sem levantar suspeitas. Ele chegou a trabalhar por alguns dias na empresa de limpeza da cidade, mas não foi efetivado.

Após assassinatos, suspeito acompanhava o trabalho da perícia. O comportamento foi registrado depois das mortes confessadas por ele. Rildo ainda é investigado por três roubos e uma tentativa de latrocínio.

Na casa dele, investigadores encontraram oito bolsas, três bonecas e um par de sapatos femininos. A polícia suspeita que os itens são frutos de outros possíveis crimes. "Haverá outras histórias piores ou iguais a essa sobre o Rildo", afirmou Candeo.

Homens também eram alvos. Rildo é casado, mas sua mulher não vive em Rio Verde. Ele morava com um homem que, segundo a polícia, disse que quase foi uma das vítimas. Ele contou à polícia que Rildo tentou invadir seu quarto de madrugada armado com uma faca. O agressor teria recuado quando percebeu que a vítima tinha um martelo e estava preparada para reagir.

Outro homem sobreviveu a ataque de Rildo. Ele foi atacado enquanto dormia dentro de um carro, quando o dia estava prestes a amanhecer. A vítima teve o pescoço cortado, mas conseguiu escapar do veículo e pedir ajuda. O carro foi roubado e incendiado. As chaves e outros pertences dele foram encontrados na casa de Rildo.