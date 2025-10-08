SP confirma mais 2 mortes e sobe para 5 óbitos por metanol em bebidas

São Paulo tem mais seis casos de morte por metanol em investigação. O governo realizou exames para confirmar se a intoxicação foi provocada pela ingestão de bebida alcoólica ou outros meios.

Entre os casos totais de intoxicação, foram registrados 201 até o momento no estado. Desses, 20 já foram confirmados e 181 estão sob investigação.

Governo paulista disse que reforçou atendimento com distribuição de três mil ampolas adicionais de antídotos para o tratamento de intoxicação por metanol. Os frascos foram enviados para 21 centros de referência de saúde pública estadual. No total, já são 5,5 mil ampolas disponíveis.

Ministério confirma 24 casos

O Ministério da Saúde disse ter registrado 259 notificações de intoxicação por metanol, com 24 casos confirmados e 235 em investigação. Os casos confirmados são em São Paulo (20), Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1). Outras 145 suspeitas foram descartadas.

Entre os 235 casos em investigação, a maioria está concentrada em São Paulo, com 181 registros. Em seguida aparecem Pernambuco (24), Paraná (5), Rio de Janeiro (5), Rio Grande do Sul (4), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Espírito Santo (3), Goiás (2), Acre (1), Paraíba (1) e Rondônia (1).