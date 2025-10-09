Advogada é espancada com pá de ferro por causa de lixo na calçada em MG

Uma das agressoras jogou os sacos na entrada da casa de Laisa. Advogada relatou que foi questionar o porquê das vizinhas terem feito isso, ocasião em que começou a ser agredida.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra Laisa com o rosto todo ensanguentado. A advogada realizou exame de corpo de delito em que foram constatadas as lesões sofridas.

Duas mulheres de 28 e 26 anos foram presas. Uma adolescente de 15 anos foi apreendida.

Agressoras dizem que agiram em legítima defesa. As mulheres alegaram que Laisa teria jogado um objeto contra elas, feito ofensas verbais e agredido a adolescente com o chute, o que motivou as agressões com a pá e a vassoura.

Mulheres foram autuadas por lesão corporal. Durante a audiência de custódia elas foram colocadas em liberdade provisória, mas deverão cumprir medidas cautelares: não poderão se ausentar da cidade por mais de 10 dias sem autorização; não podem se envolver em novos ilícitos e estão proibidas de chegarem perto da vítima a uma distância mínima de 100 metros.

A adolescente responderá por ato análogo ao crime de lesão corporal. Por ser de menor, o Ministério Público adotará as medidas cabíveis.