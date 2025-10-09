Porsche incendiado e dívida de R$ 450 mil: falso roubo pode dar cadeia?

A pena pode ser de até cinco anos de reclusão. O dispositivo prevê reclusão de um a cinco anos, que pode ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. "A diferença entre detenção e reclusão mostra como a fraude ao seguro é tratada de forma mais grave pelo legislador", afirmou Alonso.

Comunicação falsa sem fraude é de menor potencial ofensivo. Nesses casos, quando não há ligação com seguradora, a conduta segue como crime de menor potencial ofensivo e vai ao Juizado Especial Criminal. Por conta da pena baixa, o processo costuma ser mais célere e muitas vezes termina na primeira audiência.

O investigado pode fechar acordo com o MP (Ministério Público). O MP pode oferecer uma transação penal, que normalmente envolve multa ou prestação de serviços comunitários. "Existem outros meios disponíveis para evitar a persecução penal, e caberá ao MP propor a medida mais adequada", disse Mendes.

Falsas denúncias graves podem aumentar a pena. Quando alguém inventa um sequestro ou um roubo à mão armada, a mobilização de viaturas, helicópteros e equipes de resgate é considerada pelo juiz como circunstância para fixar uma pena-base mais alta dentro dos limites do artigo 340.

Se inocentes são envolvidos, configura denunciação caluniosa (art. 339). Mendes explica que, se a mentira resultar na abertura de inquérito contra terceiros, a conduta deixa de ser mera comunicação falsa e passa a ser tipificada no artigo 339, cuja pena pode chegar a oito anos de prisão. "O juiz leva esse impacto em conta na fixação da pena, aumentando-a dentro dos limites previstos", afirmou.

Estado pode cobrar reparação civil. Marco Antonio Alonso David observa que existe a possibilidade de indenização pelos prejuízos causados pela falsa comunicação. Indenização se limita a danos comprovados. Segundo ele, "não se pode incluir custos operacionais rotineiros — como salários de policiais ou combustível das viaturas — apenas danos materiais efetivos e diretos".