Evangélicas vítimas de violência sofrem com cobrança da igreja: 'Ora pouco'

Ele era bombeiro e um homem fervoroso, considerado um fiel impecável e muito correto. Depois da briga, era buquê de flores. Então eu desabafava com as mulheres da igreja, com quem eu tinha mais contato, e elas me diziam: 'aguenta mais um pouco, pelos seus filhos', 'ele é muito bonzinho; perdoa, é só ciúmes'.

Conforme fui ficando mais distante e perdendo a vontade de estar com ele, pelas brigas e cobranças constantes, ele foi forçando relações sexuais. Dizia que meu corpo era dele, porque era meu marido, e isso estava na Bíblia. Eu chorava, reclamava, me debatia, mas não adiantava. No começo, achava que a culpa era minha por não desejá-lo, que eu provocava aquela raiva nele. Então, eu orava muito para Deus mudar o meu coração e meu sentimento.

Quando comecei a dizer que não aguentava mais, que queria me separar, ele, sem alterar a voz, me dizia que, se eu fizesse isso, tacaria fogo em mim e nos nossos filhos. (...) As violências começaram a ficar mais regulares e fui pedir ajuda na igreja. Contei o que estava passando a uma irmã mais velha e pedi ajuda para chegar ao pastor. Ela me falou assim: 'você não é a primeira a passar por isso e não vai ser a última, aguenta firme'.

Aguentei por um tempo. Quando fui pedir ajuda ao pastor, já estava casada há uns 10 anos. Primeiro, ele sugeriu que nós fizéssemos um curso para casal. Depois, sugeriu que renovássemos nossos votos. Na cabeça dele, era tudo muito espiritual... Eu acreditava que, caso nada do que o pastor estava propondo desse certo, ele ia me ajudar, aconselhar meu ex-marido e pedir para me deixar em paz. Mas não, ele colocou a culpa em mim e disse: 'Irmã, você está orando pouco, você precisa colocar mais o seu joelho no chão. Se pedir o divórcio, a pecadora será você'.

Ainda casada, Cássia procurou uma delegacia e diz que ouviu do delegado "que era só ciúmes de um homem apaixonado". Como o ex era bombeiro militar, ela teve medo de insistir na denúncia e, com ajuda algumas amigas da igreja, criou um plano de fuga: viajou dizendo que eram férias, mas nunca mais voltou. Depois, o ex se envolveu com outra mulher e foi preso por violência doméstica.

'Cresci ouvindo que deveria ser submissa e aguentar tudo'

Assim como Cássia, Viviane se casou jovem. Conheceu o pai de sua filha aos 13 e se casou aos 18. Ainda no início da relação, ela descobriu traições do ex-marido. Criada em família evangélica, também conta que foi ensinada em casa e na igreja a tolerar violências e aceitar sexo contra a sua vontade.