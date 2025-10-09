Parada cardíaca e estado grave: família confunde planta tóxica com couve

Sintomas de intoxicação surgiram rapidamente. Após a refeição, quatro pessoas começaram a se sentir mal-estar, ter dormência nas pernas, fraqueza, dificuldade para respirar e visão embaçada, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil, elas também apresentavam "conversa desconexa".

Mulher de 37 anos está em estado mais grave. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória quando era atendida pelos socorristas. Depois de reanimada, foi levada para o hospital da cidade.

As outras vítimas são três homens de 49, 60 e 67 anos. Eles estão internados em estado grave e entubados, mas estáveis, informou a Prefeitura de Patrocínio, em nota.

Atualmente, três vítimas permanecem internadas na Santa Casa, entubadas e em estado grave, porém estáveis. O homem de 67 anos atendido na UPA apresenta boa evolução, já está na enfermaria, consciente, orientado e se alimentando normalmente.

Prefeitura de Patrocínio

Criança de 1 ano e 6 meses ficou em observação. Ela não chegou a comer a planta, mas foi levada para atendimento médico. Ela foi liberada na sequência e passa bem.

Caso será investigado

Vigilância sanitária e epidemiológica do município fizeram vistoria na casa hoje e coletaram amostras da planta. "A secretaria de Saúde reforça a importância de não consumir plantas desconhecidas e de procurar imediatamente atendimento médico em casos de suspeita de intoxicação", disse a administração municipal.