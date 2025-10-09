Justiça atende prefeitura e renovação de contrato da Enel é suspensa em SP

Prefeitura alega que há necessidade de uma "profunda revisão dos critérios técnicos, operacionais e ambientais". Chamado a se manifestar no processo em setembro, o Ministério Público Federal também foi favorável à suspensão.

A Enel é alvo de críticas por constantes apagões, especialmente durante as chuvas. A empresa assumiu o controle da Eletropaulo e, consequentemente, a concessão da capital paulista em 2018.

Juiz afirmou que é possível se preparar para eventos climáticos. "Diante dos recorrentes episódios climáticos sazonais nos últimos anos, tem- se que são meteorologicamente previsíveis", escreveu na decisão. "Para além dos danos imediatos e inevitáveis por força maior, repousam consequências evitáveis mediante ações preventivas, gestão de recursos humanos e investimentos estruturais", completou.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) critica a empresa. Nunes já chamou a Enel de "irresponsável" e "mentirosa". Além da falta de energia quando chove, o prefeito também responsabiliza a Enel pela demora na implementação de ônibus elétricos, o que a empresa refuta.

A Enel afirmou que "cumpre rigorosamente todas as cláusulas estabelecidas em seu contrato de concessão". Em nota enviada ao UOL, a empresa disse também que confia nos ritos de renovação estabelecidos pelos agentes reguladores.