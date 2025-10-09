Traficante Matuê é morto pela polícia em operação contra o CV no Rio

O traficante Ygor Freitas de Andrade, conhecido como "Matuê", e outras duas pessoas foram mortas hoje em operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro na favela da Chacrinha, zona oeste da cidade.

O que aconteceu

Polícia matou trio enquanto cumpria mandados de prisão na Operação Contenção na manhã de hoje. A operação, que tem como foco diminuir a atuação do Comando Vermelho nas favelas do Rio, está em curso desde abril.

Segundo a PCERJ, Ygor teria reagido e atacado os agentes, "dando início a um confronto". A polícia afirmou que chegou até o paradeiro do traficante após trabalhos de inteligência.