Os 3 maiores diamantes do Brasil vêm desta pequena cidade em Minas Gerais

O município já foi palco da maior descoberta nacional. Em 1938, foi encontrado em Coromandel o maior diamante do Brasil, bruto, com 727 quilates; a partir dele surgiram 29 diamantes menores, entre eles o de 48,26 quilates chamado "Presidente Vargas".

O novo diamante desbancou o antigo segundo lugar. Agora em terceiro no ranking de maiores diamantes descobertos no país, o Darcy Vargas foi extraído também em Coromandel, em 1939, com 460 quilates.

A extração mais recente ocorreu nas margens do Rio Douradinho. A pedra de maio tem coloração marrom e foi retirada em área com PLG (Permissão de Lavra Garimpeira) titulada e fiscalizada, de acordo com a ANM. O titular da PLG declarou o achado no Relatório de Transações Comerciais do Cadastro Nacional de Comércio de Diamantes (CNCD) em 29 de maio.

A comercialização depende de regras internacionais. A eventual venda, no mercado interno ou para exportação, deve seguir os critérios do CPK (Processo de Certificação de Kimberley).

O Brasil e a ANM têm papel definido no processo. A ANM representa o país no Kimberley Process e, durante a certificação, realiza a identificação e a caracterização do lote — incluindo distribuição por peso e quilates, registro fotográfico, valores estimados e dados sobre origem e destino.

A certificação é concluída com conferência e lacre. Após a identificação, o lote é conferido, embalado e lacrado por um fiscal da ANM, o que permite a emissão do Certificado de Kimberley se todas as exigências legais forem atendidas.