Suspeitos de roubo milionário a prédio comercial de SP são presos

Não há informação sobre a recuperação de algum dos bens levados pelos criminosos durante o assalto. A estimativa da polícia é de que mais de R$ 2 milhões tenham sido levados e transferidos durante o crime.

Relembre o caso

Ao menos quatro pessoas vestidas de policiais fizeram um arrastão em um prédio comercial da zona oeste de São Paulo. O caso aconteceu na avenida Marquês de São Vicente, na terça-feira.

Funcionários de uma empresa foram feitos reféns e obrigados a fazer transferências por Pix. Pertences das vítimas também foram levados em uma mochila. Ao todo, 17 pessoas ficaram reféns, mas ninguém ficou ferido.

Os criminosos se autodenominaram "La Casa de Papel", referência à série da Netflix, segundo relato de reféns. Não há até o momento informações sobre quanto tempo o roubo levou para ser preparado, nem sobre a quantidade exata de envolvidos no crime.

Eles conseguiram fugir 2h30 após entrar no prédio. O grupo saiu do local de carro, no mesmo veículo que usou para entrar no prédio. O caso é investigado pelo 23º Distrito Policial (Perdizes).