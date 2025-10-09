Quem era cozinheira morta após desabamento de teto em restaurante em SP

Sete pessoas ficaram feridas. Dessas, cinco foram socorridas para hospitais conscientes. Uma delas tinha dificuldade respiratória e dor nas costas, duas tiveram escoriações e as outras não tiveram estados de saúde divulgados.

Não houve explosão no restaurante. Segundo relatos de funcionários, o desabamento ocorreu no mezanino. A estrutura do teto desabou pouco antes das 12h, e as causas ainda serão apuradas, conforme os bombeiros.

A ocorrência foi atendida pela corporação às 12h25. "Funcionários relatam quem não sentiram cheiro de gás, somente viram o colapso estrutural", diz nota dos bombeiros.

Imóvel consta com CLCB (Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) válido, segundo a corporação. O restaurante fica na rua 13 de Maio, 647. Ainda segundo os bombeiros, apenas a estrutura do estabelecimento foi afetada com o desabamento. O local segue isolado.

A Polícia Civil declarou que investiga as causas do desmoronamento. A perícia foi acionada e realizou os exames necessários para apurar as circunstâncias do acidente, esclareceu a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em nota, a pasta afirmou que novas perícias podem ser feitas a pedido da autoridade policial. O caso foi registrado como desabamento no 5º Distrito Policial (Aclimação), que conduz as investigações.