SP cancela inscrições de 15 bares por venda irregular de bebidas alcoólicas

Cinco das empresas com inscrições suspensas não estavam nos endereços declarados ao fisco. Conforme o governo, esse é um indício de que as notas emitidas pelos estabelecimentos são "frias" e que, possivelmente, esses endereços eram usados para acompanhar o transporte de mercadorias irregulares.

Uma outra empresa suspensa não apresentou documentação de aquisição da mercadoria que tinha no estoque. Outro estabelecimento foi interditado pela Vigilância Sanitária por não ter estrutura adequada para o armazenamento de bebidas.

Operação quer identificar os responsáveis pela venda de bebidas adulteradas. "Essa operação está inserida no contexto maior, hoje constituído pela força-tarefa em combate à manipulação e contaminação de bebidas por metanol. E um dos contribuintes que localizamos afirmou que vende bebidas destiladas sem nota. Conseguimos encontrar possíveis clientes dessas mercadorias que estariam vendendo bebidas sem esse documento comprobatório de entrada e possivelmente vendendo bebidas adulteradas e contaminadas", explicou o auditor fiscal Eduardo Mendonça.

Cinco mortes por metanol em bebida

Estado já contabiliza cinco óbitos confirmados por intoxicação em bebidas com metanol. Os dados mais recentes foram divulgados ontem pelo governo estadual.

Os cinco mortos são: um homem de 54 anos, um de 46 e outro de 45, todos moradores da capital; uma mulher de 30 anos, moradora de São Bernardo do Campo; e um homem de 23 anos, residente de Osasco.