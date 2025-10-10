Assine UOL
Cotidiano

Mercado guardava frango vencido desde 2017 e alimentos impróprios no RS

Do UOL, em São Paulo
Frango vencido em 2017 estava entre alimentos encontrados em freezer de mercado de Alecrim (RS)
Frango vencido em 2017 estava entre alimentos encontrados em freezer de mercado de Alecrim (RS) Imagem: Ministério Público do Rio Grande do Sul/Divulgação

Um frango vencido em 2017 foi encontrado entre materiais apreendidos durante fiscalização do Ministério Público em um mercado da cidade de Alecrim (RS), a 500 km de Porto Alegre.

O que aconteceu

Alimento estava na casa do dono do comércio, que fica anexa ao mercado e funciona como uma espécie de depósito. O pacote de frango estava congelado e, segundo a embalagem, foi produzido em 5 de agosto de 2016 e tinha como data final para consumo 4 de agosto de 2017.

Além do alimento vencido, foram apreendidos vinho, banha, mel, queijo, feijão, leite e carne sem origem comprovada. O leite estava em garrafas pet, as mesmas usadas para outras bebidas alcoólicas e para armazenar mel.

Materiais sem procedência confirmada também foram apreendidos pelo MPRS
Materiais sem procedência confirmada também foram apreendidos pelo MPRS Imagem: Ministério Público do Rio Grande do Sul/Divulgação

No mercado, foram apreendidos 675 quilos de comida imprópria. Ao todo, a operação do MPRS cumpriu nove mandados de busca e apreensão na cidade de 5,7 mil habitantes, coletando 25 toneladas de comida imprópria para consumo em diferentes locais. A operação ocorreu ontem.

O nome do mercado não foi divulgado pelo MPRS. O UOL buscou a Prefeitura de Alecrim para saber se os estabelecimentos alvos de operação da polícia seguem em funcionamento. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.