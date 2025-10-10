Mercado guardava frango vencido desde 2017 e alimentos impróprios no RS

Um frango vencido em 2017 foi encontrado entre materiais apreendidos durante fiscalização do Ministério Público em um mercado da cidade de Alecrim (RS), a 500 km de Porto Alegre.

O que aconteceu

Alimento estava na casa do dono do comércio, que fica anexa ao mercado e funciona como uma espécie de depósito. O pacote de frango estava congelado e, segundo a embalagem, foi produzido em 5 de agosto de 2016 e tinha como data final para consumo 4 de agosto de 2017.

Além do alimento vencido, foram apreendidos vinho, banha, mel, queijo, feijão, leite e carne sem origem comprovada. O leite estava em garrafas pet, as mesmas usadas para outras bebidas alcoólicas e para armazenar mel.