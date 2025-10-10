São Paulo entra em atenção para alagamentos; há alerta de chuva forte

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos, no fim da tarde de hoje, em meio à chuva forte que atinge a capital. Às 17h40, O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da cidade suspendeu a atenção.

O que aconteceu

Na capital, 55.714 mil imóveis ainda estão sem energia. Segundo a Enel, esse número é de 64.558 em todo o estado.

Cidade tem quase 1.300 km de engarrafamento, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). A zona sul tem o maior índice, com 346 km de lentidão.