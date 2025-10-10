Drones e cães são usados para buscar menino que sumiu dentro de casa no PR

Outra hipótese dos bombeiros é de que Arthur esteja perdido na mata. Cães farejadores são usados nas buscas e as imagens de câmeras de segurança são analisadas, informou a Polícia Civil do Paraná.

Testemunhas e familiares do menino são ouvidos pela polícia. O caso está a cargo do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas do Paraná e quem tiver informações sobre o desaparecimento pode acionar os números 190 ou (41) 32703350.

Tibagi fica a 200 km de Curitiba e tem uma população de 20 mil habitantes. As buscas na região são feitas com ajuda dos bombeiros de Telêmaco Borba, cidade vizinha.

Alerta sobre sumiço de Arthur foi emitido para redes sociais de moradores da região. A Polícia Civil emitiu um Alerta Amber para todos os que estão a um raio de 160 quilômetros de distância do ponto do desaparecimento.

Esta não é a primeira vez que o Paraná usa o alerta das redes sociais para informar sobre o desaparecimento de uma criança. Em janeiro de 2025, o rapto de uma menina de um ano e meio foi reportado pela mesma ferramenta. A criança foi encontrada bem 30 horas após ser sequestrada.