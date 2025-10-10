Fábrica ligada a duas mortes por metanol é fechada em São Bernardo do Campo

Suspeita da polícia é de que fábrica comprasse etanol para adulterar as bebidas e este combustível, por sua vez, estivesse adulterado com metanol. Eles teriam misturado o etanol contaminado a vodca comercializada para bares.

Oito pessoas foram levadas à delegacia para prestar esclarecimentos e a dona da fábrica clandestina deve ser presa por adulteração de bebidas. O nome dela e da fábrica não foram divulgados e o UOL não conseguiu até o momento acesso à defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

São Paulo tem 23 casos de intoxicação por bebidas com metanol confirmados

Desses 23 casos, cinco são de pessoas que morreram, segundo boletim divulgado pelo estado ontem. As vítimas fatais são três homens de 54, 46 e 45 anos, moradores de São Paulo; uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo; e um homem de 23 anos, residente de Osasco.

Estado ainda investiga outros seis possíveis óbitos causados por metanol em bebidas e outros 148 casos suspeitos de contaminação. Nesses casos, as vítimas são quatro moradores da capital com idades de 33, 36, 50 e 51 anos; e dois residentes de São Bernardo do Campo, com idades de 49 e 58 anos.

Governo descartou 41 novos casos. No total, já foram descartados 152 possíveis casos de intoxicação após análises clínicas e epidemiológicas.