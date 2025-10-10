Filha pagou 'serial killer' para matar pai envenenado com feijoada no RJ

A filha Michele Paiva da Silva teria matado o pai com a ajuda de uma amiga. Ana Paula Veloso estudava direito na mesma sala da suspeita, mas se mudou para Guarulhos em janeiro deste ano e transferiu também os estudos para o município. Apesar disso, ainda mantiveram contato depois disso.

Michele teria prometido pagar R$ 4 mil a Ana Paula para ir a Duque de Caxias matar Neil. A filha, então, teria levado a colega até a residência do pai, onde envenenaram o prato de comida dele e o presenciaram tendo os primeiros sintomas.

Amiga é serial killer, diz delegado

Além de Neil, Ana Paula é investigada por outras três mortes por envenenamento em Guarulhos. Ao UOL, o delegado Halisson Ideião, da 1ª DP da cidade, contou que o primeiro assassinato ocorreu em 26 de janeiro, o segundo em 10 de abril, o terceiro —sendo o de Neil— em 26 de abril e o último em 23 de maio.

As outras vítimas seriam pessoas próximas à Ana Paula. Ideião explicou que duas delas teriam tido envolvimento amoroso com a mulher, após se conhecerem por aplicativos de relacionamento, e a terceira teria sido seu locador. A suspeita também tinha ajuda material e de incentivo da irmã-gêmea, mas não há indícios de que Michele tenha participado dessas outras mortes.

Ana Paula passou a ser investigada em abril depois que procurou o 1ª DP de Guarulhos. Na ocasião, ela dizia que estava na faculdade quando recebeu um bolo supostamente envenenado, que teria sido enviado pela esposa de um policial militar com quem se relacionou sem saber que era casado. Mais tarde, no entanto, Ana Paula teria confessado que ela mesma fez o envio para incriminar o casal, ainda segundo o delegado.