Filho de policial é morto em ação da PF no Pará, e família acusa agentes

Escrivã diz que policiais a agrediram com tapas no rosto e xingamentos. "Eles perguntaram sobre a arma dela, ela explicou que era policial e disse onde a arma estava. Deram dois tapas nela e a chamaram de vagabunda e depois perguntaram sobre o outro Marcelo", conta ao UOL a irmã da policial, Ana Carolina Carvalho. Ela explica que a relação entre os dois não era séria e a família não conhecia o homem.

Marcello tinha 24 anos Imagem: Reprodução/Instagram

A policial indicou que o suspeito estava no quarto. Ele foi preso, enquanto a escrivã foi conduzida à PF e o corpo do filho ficou sob responsabilidade da corporação.

Meu sobrinho era um rapaz de 24 anos, mas tinha mentalidade de adolescente. Era apaixonado por videogame, anime, essas coisas. Ele não tinha vícios, vivia para o trabalho

Ana Carolina, tia de Marcello Victor

Marcello agrediu violentamente um policial, diz diretor-geral da PF. "Infelizmente, houve uma reação de um morador da residência, que agrediu violentamente o policial, que foi levado, inclusive, ao hospital para fazer exame de corpo de delito. Ele tentou tomar a arma de outro policial, aí a equipe teve que atuar", afirmou Andrei Rodrigues, em coletiva de imprensa hoje.

O UOL não conseguiu localizar a defesa de Marcelo da Sucata. O espaço está aberto para manifestação.