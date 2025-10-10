Homem é morto a tiros com filho de 1 ano no colo; bebê foi baleado no peito

Criança passou por uma cirurgia ortopédica e segue hospitalizada. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde catarinense informou que "o bebê segue internado e sendo assistido com todos os recursos necessários para a manutenção de sua vida".

Suspeito fugiu após o crime e ainda não foi identificado. O homem estava em um carro, que foi abandonado e localizado pela polícia em outro bairro. O automóvel será periciado. Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Santa Catarina.

Vítima seria chefe do CV

Alexandre Araújo Brandão é apontado como líder do Comando Vermelho no Amazonas. O CV é uma facção criminosa que surgiu no Rio de Janeiro, mas que se expandiu para outros estados, principalmente na região Norte do Brasil.

Xuruca, como ele era conhecido, tem ficha criminal extensa. O homem respondia em liberdade por um homicídio e era investigado por participação em outros assassinatos. Ele também era acusado de lavagem de dinheiro do tráfico, formação de quadrilha, posse ilegal de arma de fogo e receptação.

Alexandre chegou a ser preso em janeiro de 2024, quando já morava em Florianópolis. Apesar do histórico criminal, ele foi solto e teria continuado na facção.