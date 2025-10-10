Sai vaga, entra jardim: novo projeto no Minhocão escoa água da pista

A Prefeitura de São Paulo está ampliando a construção de jardineiras sob o elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão, no centro de São Paulo no local onde antes tinham sido criados bolsões de estacionamento.

O que aconteceu

Os chamados jardins de chuva devem aumentar a área permeável da região e ajudar a escoar a água do elevado. Primeira fase da obra já foi concluída. Ela contemplou o trecho que fica entre as ruas General Jardim e Marquês de Itu.

Em andamento, segunda fase inclui sete quarteirões. As obras de requalificação ocorrem nas avenidas São João e General Olímpio da Silveira, entre a Rua Olímpia Almeida Prado e a Alameda Glete.