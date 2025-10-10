Jovem que jogou 7,5 kg de glitter na casa do ex pode responder na Justiça?

Dano pode ser indenizável. Ainda de acordo com o advogado, ela pode responder criminalmente se houver prejuízo mensurável, como gastos com limpeza profissional, danificações a estofados ou equipamentos pelo glitter —que até, até então, parecia inofensivo.

Caso a jovem tivesse entrado sem autorização na casa, teria praticado o crime de violação de domicílio. Kevin explica que a intimidade não é "retroativa": "Se a relação acabou, o acesso automático ao lar ou ao veículo também se extingue. O que antes era convivência, após o rompimento vira invasão."

Rafaela, por outro lado, alega que tinha permissão. "Ele não estava lá no momento, mas havia me convidado pra entrar, em momento nenhum eu invadi ou adentrei sem autorização como alguns canais de mídia veicularam", contou ao UOL.

Exposição do homem também pode ser levada em conta para indícios de crime contra a honra. Por mais que Rafaela não tenha dito o nome do ex, nem mostrado seu rosto, Kevin avalia que ela deu possibilidade de identificação ao gravar o interior do apartamento e elementos pessoais como o carro. Isso permitiria o reconhecimento dele por pessoas próximas.

Ela não apenas expôs o ex-companheiro ao ridículo, mas o fez de forma permanente e global. Isso extrapola qualquer desabafo. Entra na seara do dano moral por violação da imagem, da honra e da intimidade, conforme o artigo 5º, inciso X, da Constituição. Kevin de Sousa, advogado civilista e mestre em Direitos da Personalidade.

A advogada dela nega que tenha havido crime. Em um video, Roseli Bressan fala que não houve arrombamento nem nenhum crime patrimonial permanente. "Não se pode falar em crime, não teve nenhum crime patrimonial permanente. É só um mero aborrecimento, como nós no direito costumamos falar", argumenta.