PM de folga mata adolescente com tiro após roubo a carro com influenciadora

O adolescente e outros suspeitos cercaram o Jeep Compass onde estava a influenciadora e roubou o celular de uma das ocupantes. Na sequência, o policial militar desceu do carro e abordou o suspeito dando voz de prisão.

O PM atirou no adolescente após supostamente ele fazer menção a uma arma de fogo na cintura. O jovem morreu no local e os outros envolvidos fugiram, segundo a polícia.

Caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial, roubo e resistência. O caso é apurado pelo DHPP, informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

A influenciadora foi a uma rede social narrar o que chamou de "episódio muito triste". Nina disse que foi vítima de um assalto e que um ladrão chegou a colocar o corpo dentro do carro para pegar o celular. Ela disse que está à disposição da polícia e que não vai comentar o caso por orientação jurídica.

Influenciadora se pronunciou sobre o caso Imagem: Reprodução/Instagram

Nina Santos não explicou porque policiais militares de folga estavam dentro do carro. A SSP-SP também não explicou se os PMs faziam bico em horário de folga.