Motorista que dirigia bêbado vira réu por acidente que matou oito em Goiás

A Justiça de Goiás tornou réu o motorista suspeito de dirigir embriagado e provocar um acidente que resultou na morte de oito pessoas - sendo seis da mesma família, na BR-153, em Campinorte (GO), no mês passado.

O que aconteceu

José Junior Fernandes Mota, 46, vai responder por oito homicídios qualificados. A Justiça goiana acolheu hoje a denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual.

Motorista também responderá por crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Ele é acusado de dirigir embriagado e de fugir do local após o acidente sem prestar socorro às vítimas.