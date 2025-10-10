Assine UOL
Cotidiano

O que é nuvem laranja de 'explosão' vista por moradores em cidade na Bahia?

Luana Takahashi
Do UOL, em São Paulo
Imagem foi capturada às 18h41 em Barreiras (BA)
Imagem foi capturada às 18h41 em Barreiras (BA) Imagem: Vanessa Horita / Cedido ao UOL

Moradores de Barreiras (BA) se deparam com um céu impressionante no final da tarde da última terça-feira, em que foi possível ver uma grande nuvem laranja em formato de "explosão".

O que aconteceu

A influenciadora Vanessa Horita foi uma das pessoas que se impressionou com a cena. A mulher contou ao UOL que todos os dias costuma ir para a sacada de seu apartamento observar o pôr do sol. Naquele dia, no entanto, ela conta que o horizonte não estava tão bonito como o usual.

De repente, Horita diz que viu o céu escurecer e se iluminar de laranja, em uma espécie de "explosão". "Quando eu postei a foto, muitos seguidores acharam que era IA ou algum tipo de filtro. Eu apenas cliquei às 18h41. Não mexi em configurações e nem adicionei nenhum filtro", relembra.

Os moradores também relataram que, no momento do fenômeno, ocorriam queimadas na Serra da Bandeira. "A foto em si é bem bonita. Dramática, eu diria. Porém o motivo é triste. Na nossa cidade vêm acontecendo queimadas constantemente", relata a mulher.

O que explica o efeito

Uma nuvem Cumulonimbus apareceu no céu e foi a responsável pelo formato inusitado observado. Gustavo Verardo, meteorologista da Electra Energy, explica que é ela um tipo de nuvem bastante densa, com formato vertical, de base escura e topo semelhante a uma bigorna e que pode atingir até 12 quilômetros de altitude.

Em outubro, a gente já começa a ter uma umidade maior na atmosfera elo país. Consequentemente, o início da estação úmida é marcado por chuvas isoladas, que é o caso dessa que aconteceu em Barreiras, com a formação dessa nuvem. Gustavo Verardo, meteorologista

A coloração laranja, por sua vez, se deu pelos focos de incêndio na região serrana. O especialista avalia que os materiais, partículas e fuligens gerados pelas queimadas se espalharam pela atmosfera e a cor alaranjada foi amplificada ainda mais pelos raios de sol do final da tarde.

