O que é nuvem laranja de 'explosão' vista por moradores em cidade na Bahia?

Moradores de Barreiras (BA) se deparam com um céu impressionante no final da tarde da última terça-feira, em que foi possível ver uma grande nuvem laranja em formato de "explosão".

O que aconteceu

A influenciadora Vanessa Horita foi uma das pessoas que se impressionou com a cena. A mulher contou ao UOL que todos os dias costuma ir para a sacada de seu apartamento observar o pôr do sol. Naquele dia, no entanto, ela conta que o horizonte não estava tão bonito como o usual.

De repente, Horita diz que viu o céu escurecer e se iluminar de laranja, em uma espécie de "explosão". "Quando eu postei a foto, muitos seguidores acharam que era IA ou algum tipo de filtro. Eu apenas cliquei às 18h41. Não mexi em configurações e nem adicionei nenhum filtro", relembra.