Postos de combustíveis podem responder por mortes por metanol, diz Derrite

Álcool comprado em posto para adulterar bebidas estava com nível elevado de metanol, afirmou. Para o secretário, ambos cometeram irregularidades graves, tanto os falsificadores, quanto os responsáveis pelo posto. "Não quero absolver o criminoso ou formar uma tese de defesa, mas pode ser que eles não soubessem dessa concentração tão grande de metanol dentro do etanol adquirido para adulteração", disse o secretário de segurança.

Mas quem está fazendo todo esse processo de adulteração tem que ser criminalizado de forma severa, inclusive o proprietário do posto de combustível.

Guilherme Derrite

PCC foi descartado. Derrite entende que, por se tratar de "criminoso prejudicando criminoso", é pouco provável que a facção teria operado. Para o secretário, o caso é isolado e ainda não há comprovação de correlação entre os casos de intoxicação em outros estados.

Polícia fechou hoje uma fábrica clandestina ligada à morte de ao menos duas pessoas no estado. A fábrica foi descoberta após o dono de um bar - onde vítimas intoxicadas por metanol beberam antes de morrer - contar à polícia que comprou os produtos em um local não autorizado, entregando o endereço da distribuidora ilegal. "Dessas duas mortes, tinha 36% de metanol na bebida que foi apreendida e (que foi) submetida à perícia cientifica", observou Derrite.

Mulher foi presa no momento que a fábrica ilegal operava. Um homem segue foragido. Segundo a polícia, o homem já tem passagem por adulteração de bebidas alcoólicas.

Maior parte das bebidas adulteradas era vodca. Os criminosos batizavam garrafas de marcas populares no mercado, segundo o secretário. Sem citar marcas, o chefe da pasta explica que apesar da falsificação ser comum, o que difere este caso dos outros é a alta concentração da substância tóxica.